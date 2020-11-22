Турецкий генерал: «Горжусь Азербайджанской армией»

В течение многих лет армяне совершали кровавые теракты в этом регионе. Начавшиеся еще с Османских времен эти преступления охватили массовые убийства в марте 1918 года, изгнание наших соотечественников с их исконных земель в Армении, оккупацию 20 процентов территории Азербайджана и изгнание оттуда местного азербайджанского населения. Об этом АзерТАдж сказал турецкий генерал в отставке Юджел Карауз.

Генерал Юджел Карауз расценивает агрессивную политику Армении и совершаемые ею вот уже длительное время военные провокации, включая нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру Азербайджана, как военное преступление и убежден, что агрессор будет привлечен к ответственности. Подчеркнув терпимость Азербайджана ко всем этим провокациям, генерал отметил:

«Во время войны Азербайджанская армия наносила удары только по военным объектам Армении, сделав все возможное, чтобы не причинить вреда гражданскому населению. В мире нет второго примера, когда какое-либо государство во время войны так четко разделяло бы военные и гражданские объекты».

Генерал поздравил нашу армию и народ во главе с президентом, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым по случаю Победы. «Я горжусь Азербайджанской армией, ее технической подготовкой, патриотизмом и боеспособностью», - сказал он.