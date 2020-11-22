Пашинян встречается с родителями без вести пропавших военнослужащих
Родители без вести пропавших армянских военнослужащих проводят встречу с премьер-министром Николом Пашиняном, передает News.am.
Напомним, родители без вести пропавших военнослужащих Армении провели сегодня акцию протеста у здания Минобороны, требуя от властей предпринять четкие шаги по решению проблемы.
Помощник премьер-министра Наири Саркисян заявил, что Пашинян принял решение о создании межведомственной комиссии по поиску без вести пропавших.