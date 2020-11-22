На освобожденных территориях создано Карабахское региональное управление юстиции
В этом году 22 ноября – профессиональный праздник работников юстиции отмечается вместе со славной победой в Отечественной войне.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства юстиции, в связи с этим в органах юстиции и судах с соблюдением требований особого карантинного режима проведены различные мероприятия, на которых была широко отражена победа азербайджанского народа в Отечественной войне, история развития азербайджанской юстиции.
Работники юстиции и судьи выступили в СМИ, были продемонстрированы фото- и видеоматериалы, посвященные нашей победе.
Кроме того, работники юстиции и судьи в преддверии праздника пожертвовали более 900 тысяч манатов в Фонд помощи Вооруженным силам, посетили раненых в госпиталях, провели традиционную добровольную акцию по сдаче крови.
В связи с профессиональным праздником руководство Министерства юстиции и Верховного суда посетило на Аллее почетного захоронения могилу основателя современного азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева и возложило венок к его памятнику. На могилу академика Зарифы Алиевой были возложены цветы, на Аллее шехидов была почтена память героических сыновей азербайджанского народа, погибших за свободу и территориальную целостность нашей страны, а также работника юстиции, погибшего в Отечественной войне.
По случаю празднеств в видеоформате прошло специальное заседание коллегии Минюста. Перед мероприятием в министерстве были возложены цветы к бюсту великого лидера.
Открывая мероприятие, министр юстиции Фикрет Мамедов поздравил коллектив с блестящей победой в Отечественной войне, одержанной под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, и с профессиональным праздником. Был показан специально подготовленный министерством видеоролик, посвященный великой победе.
Министр отметил, что героическая Азербайджанская армия, освободив наши исторические земли, в том числе и Шушу, считающуюся жемчужиной Карабаха, одержала славную победу на поле боя. Благодаря полководческому таланту и дипломатическому мастерству главы государства Азербайджан добился фактической капитуляции врага и возвращения оставшихся оккупированных территорий.
Было подчеркнуто, что работники юстиции, отмечающие профессиональный праздник, с большой радостью восприняли сообщение президента об освобождении 20 ноября считающегося сердцем Карабаха Агдамского района в соответствии с Совместным заявлением мирным путем и без кровопролития. При этом министр напомнил древнюю мудрость: «Повергнуть врага без сражения - это вершина воинского искусства».
Министр юстиции отметил, что глава государства, с честью выполнив главный завет великого лидера Гейдара Алиева, навечно вписал свое имя золотыми буквами в нашу историю как Верховный главнокомандующий - победоносец и тем самым стал в сердцах народа Национальным героем. Являясь видным государственным деятелем, он, положив конец долгой войне и установив мир, внес неоценимый вклад на благо человечества.
На мероприятии были отмечены неустанный труд самого верного соратника Верховного главнокомандующего - первого вице-президента Мехрибан ханум Алиевой, ее поддержка и заботливое отношение к нашим храбрым военнослужащим, сражающимся на передовой, патриотические призывы к каждому из нас вести борьбу и на информационной платформе во имя нашего правового дела.
Было отмечено, что отправившиеся на войну, в том числе добровольцами, работники юстиции и судов не щадили своей жизни, и память всех шехидов была почтена минутой молчания.
Министерство юстиции также активно присоединилось к процессу информирования международного сообщества о справедливой позиции Азербайджана, об армянской агрессии, военных преступлениях и преступлениях против человечности.
Было подчеркнуто, что в этот период в видеоформате прошла конференция европейских министров юстиции с участием генерального секретаря Совета Европы, руководителей Парламентской ассамблеи Совета Европы, Европейского суда по правам человека и других специализированных учреждений этой организации, а также комиссара юстиции Евросоюза.
Выступивший с первым докладом на конференции министр Мамедов обратил внимание своих коллег-министров и высоких функционеров международных организаций на военные провокации и преступления Армении против мирного населения, факты вандализма и нарушения международного права, отметив, что в этой связи армянская сторона должна быть привлечена к ответственности на международном уровне.
В обращениях к министрам юстиции зарубежных государств, прокурорам всего мира, влиятельным международным организациям, с которыми Минюст тесно сотрудничает, а также на встречах с послами различных стран были особо отмечены грубые нарушения Арменией прав человека и международного гуманитарного права, военные преступления и преступления против человечности, международное сообщество было призвано проявить принципиальность и принять решительные меры в этом вопросе во имя торжества справедливости.
В то же время в целях пропаганды и распространения правой позиции Азербайджана создана электронная информационная платформа «Карабах - это Азербайджан!» (http://justice.gov.az/categories/1148). На этой постоянно обновляемой и интерактивной платформе отражены самоотверженная деятельность главы государства и первого вице-президента в период Отечественной войны, новости, документы, фото и видео о нашем победоносном марше, просветительские материалы, подготовленные министерством. Данной платформой, которая интегрирована с другими сайтами, уже успели воспользоваться тысячи пользователей.
В то же время для оперативного исполнения поручений господина президента в Минюсте под руководством министра был создан штаб, а для организованной реализации предстоящих задач учреждено новое Карабахское региональное управление юстиции, в юрисдикцию которого вошли все органы юстиции на освобожденных от оккупации землях. Это управление будет осуществлять свою деятельность в координации с другими ведомствами.
На мероприятии также были затронуты вопросы совершенствования деятельности в сфере юстиции в условиях глобальной пандемии. Было отмечено, что осуществлены практические мероприятия по исполнению задач, вытекающих из поручений президента, включая модернизацию управления в сфере юстиции и судопроизводства, повышение прозрачности, предотвращение коррупции и применение инноваций.
Коллективу также была представлена изданная и художественно оформленная книга об истории азербайджанской юстиции с древних времен до наших дней.
Выступившие на мероприятии работники юстиции, являющиеся внутренними переселенцами, подчеркнули особую радость от победы и освобождения их родных земель, выразили глубокую признательность руководству страны за то, что был положен конец оккупации, что вселило во всех незабываемое и бесконечное чувство гордости.