На освобожденных территориях создано Карабахское региональное управление юстиции

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В этом году 22 ноября – профессиональный праздник работников юстиции отмечается вместе со славной победой в Отечественной войне. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства юстиции, в связи с этим в органах юстиции и судах с соблюдением требований особого карантинного режима проведены различные мероприятия, на которых была широко отражена победа азербайджанского народа в Отечественной войне, история развития азербайджанской юстиции.

Работники юстиции и судьи выступили в СМИ, были продемонстрированы фото- и видеоматериалы, посвященные нашей победе. Кроме того, работники юстиции и судьи в преддверии праздника пожертвовали более 900 тысяч манатов в Фонд помощи Вооруженным силам, посетили раненых в госпиталях, провели традиционную добровольную акцию по сдаче крови. В связи с профессиональным праздником руководство Министерства юстиции и Верховного суда посетило на Аллее почетного захоронения могилу основателя современного азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева и возложило венок к его памятнику. На могилу академика Зарифы Алиевой были возложены цветы, на Аллее шехидов была почтена память героических сыновей азербайджанского народа, погибших за свободу и территориальную целостность нашей страны, а также работника юстиции, погибшего в Отечественной войне.

По случаю празднеств в видеоформате прошло специальное заседание коллегии Минюста. Перед мероприятием в министерстве были возложены цветы к бюсту великого лидера. Открывая мероприятие, министр юстиции Фикрет Мамедов поздравил коллектив с блестящей победой в Отечественной войне, одержанной под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, и с профессиональным праздником. Был показан специально подготовленный министерством видеоролик, посвященный великой победе.

Министр отметил, что героическая Азербайджанская армия, освободив наши исторические земли, в том числе и Шушу, считающуюся жемчужиной Карабаха, одержала славную победу на поле боя. Благодаря полководческому таланту и дипломатическому мастерству главы государства Азербайджан добился фактической капитуляции врага и возвращения оставшихся оккупированных территорий. Было подчеркнуто, что работники юстиции, отмечающие профессиональный праздник, с большой радостью восприняли сообщение президента об освобождении 20 ноября считающегося сердцем Карабаха Агдамского района в соответствии с Совместным заявлением мирным путем и без кровопролития. При этом министр напомнил древнюю мудрость: «Повергнуть врага без сражения - это вершина воинского искусства». Министр юстиции отметил, что глава государства, с честью выполнив главный завет великого лидера Гейдара Алиева, навечно вписал свое имя золотыми буквами в нашу историю как Верховный главнокомандующий - победоносец и тем самым стал в сердцах народа Национальным героем. Являясь видным государственным деятелем, он, положив конец долгой войне и установив мир, внес неоценимый вклад на благо человечества. На мероприятии были отмечены неустанный труд самого верного соратника Верховного главнокомандующего - первого вице-президента Мехрибан ханум Алиевой, ее поддержка и заботливое отношение к нашим храбрым военнослужащим, сражающимся на передовой, патриотические призывы к каждому из нас вести борьбу и на информационной платформе во имя нашего правового дела. Было отмечено, что отправившиеся на войну, в том числе добровольцами, работники юстиции и судов не щадили своей жизни, и память всех шехидов была почтена минутой молчания. Министерство юстиции также активно присоединилось к процессу информирования международного сообщества о справедливой позиции Азербайджана, об армянской агрессии, военных преступлениях и преступлениях против человечности.