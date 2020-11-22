Игорь Коротченко: «Россия никогда не собиралась воевать за Армению»

Россия никогда не собиралась воевать за Армению в Нагорном Карабах е. Об этом Инфо24 сказал российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По словам эксперта, заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Карабах и все прилегающие к нему территории являются частью Азербайджана, подтверждает позицию, которую Москва занимала с самого начала конфликта.

«Это месседж тем, кто кричит, что Россия якобы предала Армению. Мы никогда не собирались воевать за Армению в Нагорном Карабахе. Путин просто ответил на эти иллюзорные ожидания и упреки, которые сегодня кое-кто адресует нам. В первую очередь адресуйте все претензии самим себе. Армянское общество, армянское государство, армянская политическая элита — все вопросы они должны адресовать самим себе», — сказал Коротченко.

«С точки зрения международного права Нагорный Карабах — территория Азербайджана. Российская позиция по этому вопросу была такой с самого начала конфликта», — добавил российский эксперт.