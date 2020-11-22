Видео со спящими на бетоне армянскими солдатами вызвало скандал в Ереване видео
Видеокадры, на которых после 44 дней войны армянские военнослужащие, среди которых есть и раненые, спят на бетоне и лишены элементарных условий, вызвали бурю гнева, недовольства и возмущения среди армянской общественности.
Армянские СМИ пишут, что многие стали обвинять командование в нежелании создать элементарные казарменные условия для солдат.
В Армении поспешили оправдаться, сказав, что "идет процесс демаркации границ и передислокации личного состава, в связи с чем возникают трудности и невзгоды". Военные власти обещают, что "безопасность людей будет обеспечена в любой ситуации. Но вместе с этим признаются, что процесс демаркации и передислокации подразделений армянской армии требует определенного времени", - пишет Sputnik Армения.