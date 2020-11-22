Ситуацию в Карабахе обсудили главы МИД России и Иордании

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади нагорно-карабахское урегулирование. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Сергей Лавров проинформировал коллегу по его просьбе о посреднических усилиях, предпринятых Россией в целях полного прекращения огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 10 ноября. Иорданский министр приветствовал решающую роль России в создании условий для прекращения огня и перехода к долгосрочному урегулированию", - цитирует ТАСС сообщение МИД РФ.