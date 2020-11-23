Теймур Раджабов обыграл Левона Ароняна

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов участвует в онлайн-турнире Skilling Open, который является первым в серии турниров Champions Chess Tour, организованном чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

В 7- м туре соревнования наш шахматист играл с армянским гроссмейстером Левоном Ароняном и одержал победу.

Всего в турнире участвуют 16 шахматистов. На предварительной стадии они играют друг с другом в один круг. Затем восьмерка лучших определит победителя по системе плей-офф. Контроль времени – 15 минут плюс 10 секунд за каждый ход.

После 7 партий у Теймура Раджабова 3,5 очка. Сегодня будет сыграно еще три тура. Предварительная стадия завершится завтра.

Призовой фонд Champions Chess Tour равен 1,5 млн долларам. На Skilling Open разыгрываются 100 тысяч долларов. Победитель получит 30 тысяч.