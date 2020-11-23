После поражения в войне в Карабахе Пашинян поручил нарастить военное производство
Предприятия военно-промышленного комплекса Армении — «Гарни Лер» и «Арсенал» посетил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает пресс-служба главы армянского правительства.
В ходе посещения предприятий ВПК Пашиняну продемонстрировали образцы производимой предприятиями продукции, в числе которых были артиллерийские орудия, снаряды и боеголовки. Кроме этого премьер-министру продемонстрировали крупнокалиберные огнестрельные системы дистанционного управления с прицелами ночного видения.
Пашинян поручил ускорить темпы наращивания производственных мощностей оборонных предприятий.