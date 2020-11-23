Саперы ООН помогут в разминировании Карабаха

Служба ООН по разминированию (UNMAS) вместе с другими подразделениями экстренно развернет миссию в Карабахе, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя операций ООН по поддержанию мира.

«Служба ООН по разминированию (UNMAS) в координации с другими подразделениями ООН и группой на месте работает над экстренным развертыванием в контексте оказания помощи со стороны ООН, о которой попросили стороны. Вероятно, оно начнется с миссии по оценке потребностей на местах в начале декабря», — сказал представитель, отвечая на вопрос, не планирует ли UNMAS оказывать помощь Азербайджану в разминировании в зоне Нагорного Карабаха.