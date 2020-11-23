Появление безоружных азербайджанцев на дороге в Ханкенди напугало армян

По утверждению агентства, они находились не вблизи азербайджанских блокпостов, которые размещены на перекрестках путей, ведущих в сторону Шуши. В данном случае люди в азербайджанской форме находились вне территории блокпостов, в нескольких километрах от второго въезда в Шушу со стороны Степанакерта (Ханкенди).

Группа безоружных людей в азербайджанской военной форме, которых заметили на трассе из Шуши в Горис (Лачинский коридор) вызвала панику в Армении. Об инциденте пишет агентство «Спутник Армения».

Корреспондент агентства Давид Галстян сообщил, что два человека в форме Азербайджанской армии стояли непосредственно на дороге, они якобы пытались остановить проезжающие мимо автомобили. Еще одна группа из 4-5 человек находилась чуть дальше от трассы, рядом с каким-то строением. Оружия у них не было замечено. Рядом с ними были две лошади. Проезжающие мимо машины, исходя из соображений безопасности, не останавливались.

Корреспонденты сообщили об увиденном армянской полиции близ населенного пункта Лисагор, а также российским миротворцам и сотрудникам СНБ Армении.

В СНБ Армении ответили журналистам, что «на данных отрезках трассы подобных инцидентов не зафиксировано».

Между тем армянские полицейские сообщили журналистам, что об этой подозрительной группе лиц им сообщили и другие проехавшие ранее по этому участку люди.