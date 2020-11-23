Маргарите Симоньян захотелось вернуть Российскую империю
Российская журналистка, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, как она относится к возрождению Советского Союза.
Журналистка сообщила в своем Twitter, что «в московских гостиных вторая волна обсуждений, кто хочет, а кто не хочет вернуть Советский Союз».
«Я бы не хотела вернуть Советский Союз. Я бы хотела вернуть Российскую Империю», - заявила Симоньян.
В московских гостиных вторая волна обсуждений, кто хочет, а кто не хочет вернуть Советский Союз.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) November 23, 2020
(Первая волна была после Крыма).
Я бы не хотела вернуть Советский Союз.
Я бы хотела вернуть Российскую Империю.