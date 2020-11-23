Маргарите Симоньян захотелось вернуть Российскую империю

Российская журналистка, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, как она относится к возрождению Советского Союза.

Журналистка сообщила в своем Twitter, что «в московских гостиных вторая волна обсуждений, кто хочет, а кто не хочет вернуть Советский Союз».

«Я бы не хотела вернуть Советский Союз. Я бы хотела вернуть Российскую Империю», - заявила Симоньян.