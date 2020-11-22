Fitch отозвало рейтинги Еревана

Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало долгосрочные рейтинги дефолта эмитента столицы Армении Еревана на уровне "B+" из-за отказа эмитента участвовать в рейтинговом процессе, сообщается на сайте агентства.

"Fitch Ratings отозвало долгосрочные рейтинги дефолта эмитента города Еревана в иностранной и местной валютах на уровне "B+", поскольку эмитент решил прекратить участие в рейтинговом процессе. Следовательно, Fitch больше не будет обладать достаточной информацией для сохранения рейтингов", — говорится в сообщении.

Соответственно, Fitch больше не будет обеспечивать аналитический охват по Еревану, включая оценки соответствия ESG (экология, социальное развитие, управление), отметили в агентстве.

"Рейтинги отозваны по следующей причине: предоставление неверной или неудовлетворительной информации", — говорится в сообщении.