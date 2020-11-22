Ульвия Худиева, собкор 00:52

Врач 7-го отделения Бакинской станции скорой и неотложной помощи в Хатаинском районе Вагиф Мамедов с первых дней Отечественной войны был откомандирован на фронт, где спас жизни десяткам раненых азербайджанских солдат. Учитывая, что он уже немолод, Мамедова не раз хотели вернуть в Баку, но доктор считал своим гражданским и врачебным долгом оставаться на передовой. Такими же были и его пациенты. Врач рассказывает, что едва заканчивал обработку ран, как все, кто только мог держаться на ногах, снова рвались в бой. Некоторые вообще скрывали свои ранения, чтобы их не уложили в госпиталь и не отправили в тыл.

«Как, видя такое беспримерное мужество, такой патриотизм, можно было отправиться домой, когда война за освобождение родной земли еще продолжается?» - спрашивает доктор Мамедов. 53-летний врач практически почти всю войну оказывал помощь раненым в Агдаме, Физули, Тертере, Гяндже, Агджабеди. Было нелегко, признается он, но силы придавала гордость – ведь приносишь пользу Родине, участвуешь в освобождении родной земли. «Я впервые видел такое единение народа. Говорю это не ради красного словца, все происходило у меня на глазах. Поистине каждый боец сражался как герой. Однажды с поля боя привезли солдата с тяжелыми ранениями в голову и тело. Мы его доставили в Баку на машине скорой помощи. Будучи почти без сознания, он даже не стонал, но время от времени вскрикивал: «Вперед! Стреляй!» А другие, если их увозили в Баку, возмущались, настаивали, чтобы им оказали помощь здесь же, потому что надо возвращаться на передовую. Боялись, что после лечения обратно на фронт не пустят. Все думали об одном - чтобы снова оказаться в бою. У нас над головой свистели пули, но мы ничего не боялись. Некогда было бояться…» - без тени бахвальства говорит Вагиф Мамедов.