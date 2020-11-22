Доктор Мамедов: «Над головой свистели пули, но мы не боялись… Некогда было бояться» они сражались за Родину!
Врач 7-го отделения Бакинской станции скорой и неотложной помощи в Хатаинском районе Вагиф Мамедов с первых дней Отечественной войны был откомандирован на фронт, где спас жизни десяткам раненых азербайджанских солдат.
Учитывая, что он уже немолод, Мамедова не раз хотели вернуть в Баку, но доктор считал своим гражданским и врачебным долгом оставаться на передовой. Такими же были и его пациенты. Врач рассказывает, что едва заканчивал обработку ран, как все, кто только мог держаться на ногах, снова рвались в бой. Некоторые вообще скрывали свои ранения, чтобы их не уложили в госпиталь и не отправили в тыл.
«Как, видя такое беспримерное мужество, такой патриотизм, можно было отправиться домой, когда война за освобождение родной земли еще продолжается?» - спрашивает доктор Мамедов.
53-летний врач практически почти всю войну оказывал помощь раненым в Агдаме, Физули, Тертере, Гяндже, Агджабеди. Было нелегко, признается он, но силы придавала гордость – ведь приносишь пользу Родине, участвуешь в освобождении родной земли.
«Я впервые видел такое единение народа. Говорю это не ради красного словца, все происходило у меня на глазах. Поистине каждый боец сражался как герой. Однажды с поля боя привезли солдата с тяжелыми ранениями в голову и тело. Мы его доставили в Баку на машине скорой помощи. Будучи почти без сознания, он даже не стонал, но время от времени вскрикивал: «Вперед! Стреляй!» А другие, если их увозили в Баку, возмущались, настаивали, чтобы им оказали помощь здесь же, потому что надо возвращаться на передовую. Боялись, что после лечения обратно на фронт не пустят. Все думали об одном - чтобы снова оказаться в бою. У нас над головой свистели пули, но мы ничего не боялись. Некогда было бояться…» - без тени бахвальства говорит Вагиф Мамедов.
Медсестры, вспоминает врач, как матери или родные сестры ухаживали за ранеными. Помимо своих медицинских обязанностей, они мыли солдатам головы, стирали их испачканную в крови и грязи форму.
«Одному парню из Шеки пришлось ампутировать часть ноги. Медсестры от него вообще ни на шаг не отходили. Он рассказывал им о сражениях, в которых побывал, и наши сестрички плакали, как дети. Как-то я подошел и укутал его искалеченную ногу. А солдат, поймав мой сочувственный взгляд, вдруг решительно заявил: «Не надо меня жалеть. Что значит моя нога, когда речь идет об освобождении нашей земли. Мы должны их вернуть Азербайджану - это сейчас главное!» И потом, пока этот совсем молодой парнишка находился в нашем госпитале, я ни разу не видел на его лице горести или отчаяния… Эти ребята - гордость нашей Родины», - убежден Вагиф Мамедов.
А вот жестокость, бесчеловечность военных армянской армии его поразила и возмутила. Понятно, что война есть война, но по всем международным законам запрещено обстреливать прифронтовые госпитали. Однако противника нисколько не беспокоило нарушение специальных конвенций – по госпиталям выпускались снаряды так же, как по сугубо военным объектам. Однажды армянский снаряд разорвался буквально в метре от госпиталя, в котором доктор Мамедов оказывал помощь солдатам.
«Наверное, находясь в Баку, трудно представить себе войну и сражения. В зоне боевых действий и люди становятся другими. Агдам был постоянно под обстрелом, но жители окрестных сел, невзирая на опасность, несколько раз в день приносили в госпиталь горячую еду, собирались у наших дверей, предлагая хоть чем-нибудь помочь раненым. Люди не думали, чем будут завтра кормить детей, что будут есть сами, из всех имевшихся в доме продуктов, ничего не жалея, они готовили пищу для раненых, врачей и медсестер. Сколько мы ни уговаривали, ни убеждали, что ни в чем не нуждаемся, что обеспечены всем необходимым, агдамцы и слушать ничего не хотели», - вспоминает доктор.
Врач Вагиф Мамедов на прошлой неделе вновь вернулся в Агдам: там, в госпитале, еще остались его пациенты - раненые солдаты, которых нужно поставить на ноги.