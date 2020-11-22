Доктор Мамедов: «Над головой свистели пули, но мы не боялись… Некогда было бояться» они сражались за Родину!

Ульвия Худиева, собкор

Врач 7-го отделения Бакинской станции скорой и неотложной помощи в Хатаинском районе Вагиф Мамедов с первых дней Отечественной войны был откомандирован на фронт, где спас жизни десяткам раненых азербайджанских солдат.

Учитывая, что он уже немолод, Мамедова не раз хотели вернуть в Баку, но доктор считал своим гражданским и врачебным долгом оставаться на передовой. Такими же были и его пациенты. Врач рассказывает, что едва заканчивал обработку ран, как все, кто только мог держаться на ногах, снова рвались в бой. Некоторые вообще скрывали свои ранения, чтобы их не уложили в госпиталь и не отправили в тыл.

Доктор Вагиф Мамедов проявил высокий героизм во Второй карабахской войне

«Как, видя такое беспримерное мужество, такой патриотизм, можно было отправиться домой, когда война за освобождение родной земли еще продолжается?» - спрашивает доктор Мамедов.

53-летний врач практически почти всю войну оказывал помощь раненым в Агдаме, Физули, Тертере, Гяндже, Агджабеди. Было нелегко, признается он, но силы придавала гордость – ведь приносишь пользу Родине, участвуешь в освобождении родной земли.

«Я впервые видел такое единение народа. Говорю это не ради красного словца, все происходило у меня на глазах. Поистине каждый боец сражался как герой. Однажды с поля боя привезли солдата с тяжелыми ранениями в голову и тело. Мы его доставили в Баку на машине скорой помощи. Будучи почти без сознания, он даже не стонал, но время от времени вскрикивал: «Вперед! Стреляй!» А другие, если их увозили в Баку, возмущались, настаивали, чтобы им оказали помощь здесь же, потому что надо возвращаться на передовую. Боялись, что после лечения обратно на фронт не пустят. Все думали об одном - чтобы снова оказаться в бою. У нас над головой свистели пули, но мы ничего не боялись. Некогда было бояться…» - без тени бахвальства говорит Вагиф Мамедов.

Они шли на смерть за освобождение родной земли

Медсестры, вспоминает врач, как матери или родные сестры ухаживали за ранеными. Помимо своих медицинских обязанностей, они мыли солдатам головы, стирали их испачканную в крови и грязи форму.

«Одному парню из Шеки пришлось ампутировать часть ноги. Медсестры от него вообще ни на шаг не отходили. Он рассказывал им о сражениях, в которых побывал, и наши сестрички плакали, как дети. Как-то я подошел и укутал его искалеченную ногу. А солдат, поймав мой сочувственный взгляд, вдруг решительно заявил: «Не надо меня жалеть. Что значит моя нога, когда речь идет об освобождении нашей земли. Мы должны их вернуть Азербайджану - это сейчас главное!» И потом, пока этот совсем молодой парнишка находился в нашем госпитале, я ни разу не видел на его лице горести или отчаяния… Эти ребята - гордость нашей Родины», - убежден Вагиф Мамедов.

А вот жестокость, бесчеловечность военных армянской армии его поразила и возмутила. Понятно, что война есть война, но по всем международным законам запрещено обстреливать прифронтовые госпитали. Однако противника нисколько не беспокоило нарушение специальных конвенций – по госпиталям выпускались снаряды так же, как по сугубо военным объектам. Однажды армянский снаряд разорвался буквально в метре от госпиталя, в котором доктор Мамедов оказывал помощь солдатам.

«Наверное, находясь в Баку, трудно представить себе войну и сражения. В зоне боевых действий и люди становятся другими. Агдам был постоянно под обстрелом, но жители окрестных сел, невзирая на опасность, несколько раз в день приносили в госпиталь горячую еду, собирались у наших дверей, предлагая хоть чем-нибудь помочь раненым. Люди не думали, чем будут завтра кормить детей, что будут есть сами, из всех имевшихся в доме продуктов, ничего не жалея, они готовили пищу для раненых, врачей и медсестер. Сколько мы ни уговаривали, ни убеждали, что ни в чем не нуждаемся, что обеспечены всем необходимым, агдамцы и слушать ничего не хотели», - вспоминает доктор.

Врач Вагиф Мамедов на прошлой неделе вновь вернулся в Агдам: там, в госпитале, еще остались его пациенты - раненые солдаты, которых нужно поставить на ноги.

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