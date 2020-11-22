До окончательной передачи Карабаха Азербайджану будут искать пропавших армянских военнослужащих

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял в здании правительства родственников оказавшихся в плену и пропавших без вести военнослужащих. Об этом сообщают армянские СМИ.

Как сообщал ранее haqqin.az, на протяжении двух дней родственники военнослужащих, попавших в плен, либо пропавших без вести, проводят акции протеста перед зданием министерства обороны, требуя от ведомства представить информацию о своих близких.

У одной из участниц акции без вести пропали оба сына, служивших в Джебраиле. У здания оборонного ведомства женщина рассказала, что все компетентные структуры игнорируют их требования и просьбы. Они были в Международном комитете Красного Креста, в Генштабе, ходили по больницам, по моргам. С 5 октября от ее сыновей нет вестей. И все чиновники их обманывают, сказал она.

Вечером Н.Пашинян принял родственников. Армянский премьер-министр обещал держать этот вопрос в центре пристального внимания. Армянские власти заверили родителей, что до 1 декабря - окончательной передачи территорий Азербайджану, в Карабахе будут проводиться активные поисковые работы с целью найти раненых или пропавших военных.