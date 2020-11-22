Андраник Теванян: с приходом Пашиняна начался проигрыш Армении в войне

Война, в результате которой Армения потерпела поражение, началась 9 мая 2018 года, когда Пашинян начал политику, которая привела Армению в тупик и, как следствие, к войне, заявил армянский политолог, руководитель ереванского исследовательского института «Политэкономия» Андраник Теванян в программе «Интервью» в эфире телекомпании «5-й канал».

По мнению армянского политолога, именно с приходом к власти Пашиняна «...была взята на вооружение политика, которая должна была завести нас в тупик. Это, в свою очередь, неминуемо должно было привести к войне».

Тевонян отметил, что 9 мая 2018 года Пашинян заявил, что «Карабах сам должен вести переговоры, так как он не имеет на это мандата, и начал делать в связи с Карабахом очень позорные заявления». По мнению армянского политолога, на протяжении последующих двух с половиной лет руководством Армении были допущены большие глупости.