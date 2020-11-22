Еще в 2013 году в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана подсчитали, что в «результате оккупации Арменией азербайджанских земель нанесенный материальный ущерб превысил $300 млрд». Причем тогда у нас даже не представляли, каким образом, согласно какой международной практике подсчитывается такой ущерб. По поручению президента Ильхама Алиева было принято обращение в Международную ассоциацию оценщиков. Её вывод был таким - материальные потери республики действительно превысили $300 млрд, и международное право предусматривает его возмещение в любое время.

А теперь другие цифры, более соответствующие действительности. В результате армянской оккупации азербайджанскому государству и гражданам был нанесен материальный ущерб в размере 818 млрд 880 млн долларов. Об этом еще два года назад заявил начальник отдела специальных расследований Военной прокуратуры Эмиль Тагиев. Эта сумма была определена по итогам подсчетов судебной экспертизы. Отмечалось, что в ходе следствия было осуществлено более 75 000 следственных действий, доказана виновность 296 лиц.

Ни на минуту наша страна не оставляла попыток возвращения наших беженцев на свои исторические земли в Карабахе и вокруг него. И, наконец, предприняла контрнаступательную операцию, вернув беззастенчиво захваченное. Однако никогда мы не забывали и о колоссальном ущербе, причиненном Арменией Азербайджану. Да, мы самодостаточная страна, способная восстановить все разрушенное агрессором, но, видимо, на сей раз придется преподать еще один урок соседям. Урок на тему «За все надо платить». И за сожженные земли, леса и поля, и за разрушенные дома и дороги, и за оскверненные храмы и исторические памятники.

Еще в 2015 году в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН было опубликовано и распространено письмо постоянного представителя Азербайджанской Республики при ООН Яшара Алиева, адресованное Генеральному секретарю ООН. В письме напоминается, что Генассамблея в своей резолюции «Положение на оккупированных территориях Азербайджана» от 7 сентября 2006 года выразила серьезную обеспокоенность пожарами на оккупированных территориях, и что вскоре посетившая эти районы миссия ОБСЕ по оценке экологической ситуации вынесла заключение о причиненном пожарами экологическом и экономическом ущербе и созданной ими угрозе здоровью и безопасности людей. В официальном послании отмечается также, что продолжающаяся оккупация лишает сотни тысяч граждан Азербайджана питьевой воды, служит причиной эрозии почв, обезвоживания и опустынивания земель и серьезно сказывается на природных ресурсах, флоре и фауне региона.

«Только в 1993 году с оккупированных территорий Азербайджана было перевезено в Армению около 206600 кубометров ценных пород древесины. В 1996 году были вырублены деревья грецкого ореха, посаженные в 1957 и 1958 годах на площади 55 гектаров в лесной зоне Лешкар в оккупированном Зангиланском районе Азербайджана. В 2003 году на оккупированных территориях было вырублено около 10000 деревьев грецкого ореха. В 2010 году было заготовлено порядка 45359 кубометров древесины, а в 2013 году — 96237 кубометров. Азербайджанская сторона заявляет о международной ответственности Армении за нарушение ею международного права, в том числе за ущерб окружающей среде Азербайджана, который привел к истощению природных ресурсов на его оккупированных территориях».