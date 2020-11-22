Армянские СМИ: «Лавров лично в Ереване принял капитуляцию от Пашиняна и Саркисяна»

«Араик Арутюнян присоединился к Николу Пашиняну и Армену Саркисяну, которые в ходе визита Лаврова выразили свою благодарность России. Лавров для того и приехал — чтобы принять лично от Пашиняна и Саркисяна капитуляцию, за которую армяне должны быть благодарны», - пишет в понедельник, 23 ноября ереванское издание lragir.am.

По оценке армянских журналистов, Лавров лично от Пашиняна принял капитуляцию

Армянское издание выражает убеждение, что сам министр иностранных дел России Сергей Лавров особо это отметил на пресс-конференции в Ереване.

В редакционной статье одного из ведущих ереванских изданий подчеркивается консолидация ведущих региональных держав вокруг нынешней модели урегулирования: «Параллельно в Москве на уровне пропаганды продолжается перенос ответственности на армян. Лично президент Путин уже несколько раз упрекал Армению в том, что она не признала Карабах, поэтому он считается территорией Азербайджана, а ОДКБ не могла помочь, так как это не было зоной ее ответственности. А советник занимающего должность президента Карабаха лица заявил в Степанакерте (Ханкенди), что международное признание Карабаха противоречит интересам России и является заговором против нее. Судя по всему, Москва, которая, как говорят эксперты, вместе Турцией разработала и реализовала план сентябрьской войны для воплощения в жизнь плана Лаврова, сейчас должна не жалеть усилий для «защиты» армян от других силовых центров, зарящихся на ее «право спасителя».

Таким образом Москва не оставляет альтернативы, кроме прямого диалога Ереван-Анкара, безотносительно членства этой страны в НАТО. После войны 2020 года для Армении ОДКБ больше нет. Эта ситуация является следствием паразитирования армянских элит на политических задворках в последние три десятилетия, когда «миацум» был заменен принципом «компромисс в обмен на урегулирование», потом на отделение «во имя спасения» – безо всякого статуса и прав. И руководство Армении устами карабахского клоуна выражает признательность «спасителю», пока в Эчмиадзине проходит панихида памяти тысяч павших на войне армян».

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