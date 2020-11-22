Армянские СМИ: «Лавров лично в Ереване принял капитуляцию от Пашиняна и Саркисяна»

«Араик Арутюнян присоединился к Николу Пашиняну и Армену Саркисяну, которые в ходе визита Лаврова выразили свою благодарность России. Лавров для того и приехал — чтобы принять лично от Пашиняна и Саркисяна капитуляцию, за которую армяне должны быть благодарны» , - пишет в понедельник, 23 ноября ереванское издание lragir.am.

Армянское издание выражает убеждение, что сам министр иностранных дел России Сергей Лавров особо это отметил на пресс-конференции в Ереване.

В редакционной статье одного из ведущих ереванских изданий подчеркивается консолидация ведущих региональных держав вокруг нынешней модели урегулирования: «Параллельно в Москве на уровне пропаганды продолжается перенос ответственности на армян. Лично президент Путин уже несколько раз упрекал Армению в том, что она не признала Карабах, поэтому он считается территорией Азербайджана, а ОДКБ не могла помочь, так как это не было зоной ее ответственности. А советник занимающего должность президента Карабаха лица заявил в Степанакерте (Ханкенди), что международное признание Карабаха противоречит интересам России и является заговором против нее. Судя по всему, Москва, которая, как говорят эксперты, вместе Турцией разработала и реализовала план сентябрьской войны для воплощения в жизнь плана Лаврова, сейчас должна не жалеть усилий для «защиты» армян от других силовых центров, зарящихся на ее «право спасителя».

Таким образом Москва не оставляет альтернативы, кроме прямого диалога Ереван-Анкара, безотносительно членства этой страны в НАТО. После войны 2020 года для Армении ОДКБ больше нет. Эта ситуация является следствием паразитирования армянских элит на политических задворках в последние три десятилетия, когда «миацум» был заменен принципом «компромисс в обмен на урегулирование», потом на отделение «во имя спасения» – безо всякого статуса и прав. И руководство Армении устами карабахского клоуна выражает признательность «спасителю», пока в Эчмиадзине проходит панихида памяти тысяч павших на войне армян».