Отвечая на вопрос, что вооруженное противостояние между Азербайджаном и Арменией закончилось неожиданно и что он думает по этому поводу, эксперт по Южному Кавказу сказал: «Я слежу за происходящими на Южном Кавказе процессами с 1990-х годов, в том числе за нагорно-карабахским конфликтом. У меня даже был план решения этой проблемы в 1992 году. Его предложили тогдашнему президенту Армении, но он отказался. План предусматривал перераспределение территории между Арменией и Азербайджаном... Это открыло бы путь Армении на Запад и дало бы перспективы для экономического развития. Теперь все откладывается. Армянское общество обвиняет Пашиняна».

«Думаю, Москва хотела, чтобы армяне были недовольны властью и изменили свои взгляды на пророссийские. Армяне обвиняют Россию в невмешательстве, но она не могла принять участие в конфликте, потому что это было бы подвергнуто критике со стороны международного сообщества. Кремль знает, что международное сообщество не признает аннексию Крыма и не признает независимость Южной Осетии и Абхазии, оккупированных Россией. Следует также учитывать фактор Турции, который позволил Азербайджану победить Армению и даже наказать ее.

Армения выиграла войну в 1990-х годах, но с тех пор прошло 28 лет, и азербайджанцы, которые тогда стали беженцами, теперь вернулись на родину. Все это позволяет понять, что 30 лет в политике — ничто, кроме того, создан прецедент для возвращения истерзанной войной территории. Мы также убедились, что выиграть войну на какое-то время ничего не значит, главное — добиться мира. Однако для Армении это будет сложно, что связано с ее близостью к России, собственно, с ее политической линией», - утверждает Пол Гобл.