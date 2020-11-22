Пол Гобл: У меня был план решения проблемы Карабаха в 1992 году
Бывший специальный советник Госдепа США по Советскому Союзу, эксперт и аналитик по Южному Кавказу Пол Гобл в интервью грузинской «Квирис палитре» рассказал о своем видении итогов разрешения карабахского конфликта.
Отвечая на вопрос, что вооруженное противостояние между Азербайджаном и Арменией закончилось неожиданно и что он думает по этому поводу, эксперт по Южному Кавказу сказал: «Я слежу за происходящими на Южном Кавказе процессами с 1990-х годов, в том числе за нагорно-карабахским конфликтом. У меня даже был план решения этой проблемы в 1992 году. Его предложили тогдашнему президенту Армении, но он отказался. План предусматривал перераспределение территории между Арменией и Азербайджаном... Это открыло бы путь Армении на Запад и дало бы перспективы для экономического развития. Теперь все откладывается. Армянское общество обвиняет Пашиняна».
«Думаю, Москва хотела, чтобы армяне были недовольны властью и изменили свои взгляды на пророссийские. Армяне обвиняют Россию в невмешательстве, но она не могла принять участие в конфликте, потому что это было бы подвергнуто критике со стороны международного сообщества. Кремль знает, что международное сообщество не признает аннексию Крыма и не признает независимость Южной Осетии и Абхазии, оккупированных Россией. Следует также учитывать фактор Турции, который позволил Азербайджану победить Армению и даже наказать ее.
Армения выиграла войну в 1990-х годах, но с тех пор прошло 28 лет, и азербайджанцы, которые тогда стали беженцами, теперь вернулись на родину. Все это позволяет понять, что 30 лет в политике — ничто, кроме того, создан прецедент для возвращения истерзанной войной территории. Мы также убедились, что выиграть войну на какое-то время ничего не значит, главное — добиться мира. Однако для Армении это будет сложно, что связано с ее близостью к России, собственно, с ее политической линией», - утверждает Пол Гобл.
Далее американский аналитик говорит, что «ставка на силовой метод никогда не оправдывается в долгосрочной перспективе — исторический баланс изменится, как только у любой из сторон появится возможность отомстить. На этот раз Азербайджан воспользовался этим шансом. Учитывая характер конфликта, было ясно, что когда-нибудь все закончится разделом территорий. Азербайджану требовалось прямое наземное сообщение с Нахичеванской автономией по Мегринскому коридору до иранской границы… Кроме того, Нахичеванская автономия имеет 11-километровую сухопутную границу с Турцией. Летом турецкая армия вместе с азербайджанскими вооруженными силами провела учения в Нахичевани, чтобы продемонстрировать свою силу. Это был сигнал как для Армении, так и для России — мощь Азербайджана была вопросом престижа в регионе и в мире, что он и доказал».