Эдик Багдасарян обратился к карабахским армянам: «Не возвращайтесь в Карабах!»

Э.Багдасарян пишет, что все ужасно, до сих пор никто не знает, где будут проходить границы с азербайджанцами.

Главный редактор сайта Hetq.am Эдик Багдасарян обратился с призывом к карабах ским армянам, переехавшим в Ереван: «Не возвращайтесь в Карабах !» Воззвание журналист опубликовал на своей странице в фейсбуке.

«Вчера мы объехали по тылу имевшихся у нас позиций на участке Шош-Сарушен-Кармир Шука-Чартар-Мартуни. По дороге в 6 местах размещены российские миротворцы. В одной части села Тагавард азербайджанцы. Все ужасно, до сих пор никто не знает, где будут проходить наши границы.

У кого нет дома, пока не должны возвращаться в Карабах. Есть семьи из города Гадрут, сел Гадрутского района, сел Аскеранского района, Шуши, Дашалты, которые все еще в Нагорном Карабахе. Надо прежде всего решить их вопросы. Во многих селах нет электричества, газа, дождитесь до их включения. Из Армении в такой холод не отправляйте семьи. Сделайте данный процесс управляемым. Предоставлением автобусов ни один вопрос не решается».