Тадевос Аветисян: «Армения исчерпала свои валютные запасы. Страна накануне большого кризиса»

«Очевидно, что госбюджет сталкивается с проблемами в финансировании основных расходов. Растет госдолг. В этих условиях важен и другой фактор — экономический спад и ожидания спада. Следует также учитывать поражение в войне и фактически проваленную борьбу с Covid 19”, отметил он.

«Подорожание уже заметно, курс с 490-495 драмов за доллар перешел уже рубеж 510 драмов . Такими темпами национальная валюта скоро обесценится на 20-25% и товары первой необходимости также подорожают. Не исключается и дефицит этих товаров, потому что при инфляционном тренде люди склонны формировать дополнительный спрос », - сказал в интервью Lragir.am экономический эксперт Тадевос Аветисян.

«Люди уже начали перестраивать свои активы и ресурсы. Есть сведения, что граждане обращаются в банки, чтобы получить обратно вклады, особенно, в драмах, чтобы купить доллары. Это станет серьезным ударом, потому что возникнет дополнительный спрос как на драмы, так и доллары и евро. Это также важный фактор, порождающий инфляцию», сказал Аветисян.

По его словам, интервенции во время войны привели к тому, что сейчас нет ресурсов для вброса в экономику. «Те 500 млн. долларов, которые, как говорят, были в резерве, давно исчерпаны. Это значит, что скоро у нас будет валютный кризис, что скажется на финансовом рынке. Нынешняя ситуация — следствия экономической политики 2,5 лет. И у правительства просто нет резервов на исправление ситуации», сказал экономист.

По мнению Аветисяна, ситуация может привести к социальной напряженности, и причина – в политике правительства. «Covid не был преодолен, потому что 2,5 года мы проводили провальную экономическую политику. Реформы не были осуществлены, экономический потенциал не развивался, принимались исключительно популистские шаги», отметил Тадевос Аветисян.