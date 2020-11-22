Тадевос Аветисян: «Армения исчерпала свои валютные запасы. Страна накануне большого кризиса»

«Подорожание уже заметно, курс с 490-495 драмов за доллар перешел уже рубеж 510 драмов. Такими темпами национальная валюта скоро обесценится на 20-25% и товары первой необходимости также подорожают. Не исключается и дефицит этих товаров, потому что при инфляционном тренде люди склонны формировать дополнительный спрос», - сказал в интервью Lragir.am экономический эксперт Тадевос Аветисян.

«Очевидно, что госбюджет сталкивается с проблемами в финансировании основных расходов. Растет госдолг. В этих условиях важен и другой фактор — экономический спад и ожидания спада. Следует также учитывать поражение в войне и фактически проваленную борьбу с Covid 19”, отметил он.

Тадевос Аветисян

«Люди уже начали перестраивать свои активы и ресурсы. Есть сведения, что граждане обращаются в банки, чтобы получить обратно вклады, особенно, в драмах, чтобы купить доллары. Это станет серьезным ударом, потому что возникнет дополнительный спрос как на драмы, так и доллары и евро. Это также важный фактор, порождающий инфляцию», сказал Аветисян.

По его словам, интервенции во время войны привели к тому, что сейчас нет ресурсов для вброса в экономику. «Те 500 млн. долларов, которые, как говорят, были в резерве, давно исчерпаны. Это значит, что скоро у нас будет валютный кризис, что скажется на финансовом рынке. Нынешняя ситуация — следствия экономической политики 2,5 лет. И у правительства просто нет резервов на исправление ситуации», сказал экономист.

По мнению Аветисяна, ситуация может привести к социальной напряженности, и причина – в политике правительства. «Covid не был преодолен, потому что 2,5 года мы проводили провальную экономическую политику. Реформы не были осуществлены, экономический потенциал не развивался, принимались исключительно популистские шаги», отметил Тадевос Аветисян.

942 просмотров