Красный Крест в четыре раза увеличит свое присутствие в Нагорном Карабахе

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер заявил о четырехкратном увеличении контингента МККК в Нагорном Карабах е. Об этом он сообщил в интервью изданию РБК, опубликованном во вторник.

"Мы поняли по мере разгорания конфликта, что нам нужно делать больше. Если до войны бюджет нашей миссии в регионе был 10 млн швейцарских франков, то на следующий год он составит ₣45 млн. То есть мы в четыре раза увеличим свое присутствие. У нас было довольно мало людей там. Сейчас мы планируем направить дополнительно 400-500 человек в регион. В последние дни мы уже увеличили свое присутствие", - сообщил изданию Маурер.

Президент МККК добавил, что у Красного Креста есть офисы в Ереване, Баку, также представители комитета возвращаются в Ханкенди (Степанакерт), в планах открыть еще один-два офиса.