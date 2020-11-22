Минобороны России о ходе разминирования в Карабахе

Накануне началось гуманитарное разминирование территорий в Нагорном Карабах е.

Российские военные продолжают разминирование в Карабах е в зонах ответственности миротворческих сил, сообщает пресс-служба Минобороны России, передает РИА Новости.

"Российские инженерные подразделения задействованы в инженерной разведке и разминировании на маршрутах между миротворческими наблюдательными постами и дорог общего пользования", - говорится в сообщении.

Уточняется, что саперные работы идут рядом с населенными пунктами и объектами их социальной инфраструктуры.

Оборонное ведомство отмечает, что обнаруженные боеприпасы и взрывоопасные предметы вывозят на полигон, где их подрывают. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожают на месте.

"Одним из этапов работ по обследованию местности на наличие взрывоопасных предметов является исследование позиций, на которых будут построены стационарные посты для несения службы российскими миротворцами", - информирует российское военное ведомство.

Добавляется, что военнослужащие, участвующие в разминировании, экипированы в современные защитные костюмы сапера и вооружены современными средствами поиска взрывоопасных предметов.