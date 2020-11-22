Весь этот период представители 17 партий, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, активно работают с представителями российской элиты, чтобы выдвинуть нового кандидата, который построит с ними легкие рабочие отношения. Об этом пишет газета «Жоховурд», ссылаясь на собственные источники.

«Согласно этой информации, 17 партий обсудили имена трех кандидатов - Вазгена Манукяна, Артура Ванецяна и Гранта Багратяна. Из указанных кандидатов наш стратегический партнер отдал предпочтение Вазгену Манукяну. Более того, по этим сведениям, Вазген Манукян недавно отправился в Москву для обсуждения вопроса своей кандидатуры. Однако это не означает, что в будущем именно он будет премьер-министром Республики Армения, он всего лишь будет главой временного правительства, которое должно гарантировать управление страной в ближайшие месяцы без каких-либо потрясений, а также проведение свободных и справедливых выборов.

То есть Манукян будет главой краткосрочного правительства. Как ни странно, но в то же время становится ясно, что премьер-министр РА Никол Пашинян имеет значительное количество сторонников среди граждан РА.

Мы попробовали пообщаться с Вазгеном Манукяном вокруг этой темы, но последний отказался ответить на наши вопросы, объявив о том, что он не дает интервью», - отмечает издание.