О том, как последние армяне покидают Кельбаджарский район в своем репортаже рассказывает американский журналист-блогер Патрик Ланкастер. С самого начала военных действий Ланкастер находится в Карабах е, где снимал многочисленные репортажи «о страданиях армян».

Армяне поджигают оставшиеся дома в Кельбаджаре и покидают район перед тем, как 25 ноября он будет передан под контроль Азербайджана.

Незадолго до остановки боевых действий он вернулся в США, однако спустя некоторое время за счет пожертвований армян он вернулся в Карабах, рассказывая о том, что «армянское население вынуждают покидать свои дома».

В последнем своем репортаже Патрик Ланкастер показывает армян, которые вывозят из Кельбаджара практически все, что можно вывести. Герои репортажа американского журналиста жалуются на то, что вынуждены покидать дома, в которые живут четверть века. И ни слова о том, что раньше в этих домах жили азербайджанцы.

Патрик Ланкастер также отмечает, что уезжающие армяне сжигают школы, дома и инфраструктуру, чтобы она не досталась возвращающимся азербайджанцам.