Эльдар Азизов объявил, что азербайджанцы проснулись в другой стране

В Исполнительной власти города Баку с участием глав исполнительных властей районов города и руководителей соответствующих хозяйственных структур прошло видеосовещание, посвященное вопросам подготовки к зимнему периоду и борьбе с пандемией коронавируса, сообщили haqqin.az в пресс-службе ИВ города.

Выступая на мероприятии, глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов заявил, что утром 10 ноября азербайджанцы проснулись в новой, качественно другой стране. В стране победителей. Они проснулись с чувством собственного достоинства и уверенности в завтрашнем дне.

«Это уже другой Азербайджан. Сегодня важно соответствовать ему и передавать эти традиции следующим поколениям. Изучение уникальной политики Ильхама Алиева и ее пропаганда имеют огромное значение для грядущих поколений», - отметил глава города.

В ходе видеосовещания были обсуждены вопросы борьбы с коронавирусом, подготовки к зимнему периоду, более эффективной работы в чрезвычайных ситуациях и даны конкретные поручения.

Было отмечено, что несмотря на военные действия, работы по укреплению материально-технической базы коммунальных структур и другие хозяйственные проекты активно продолжались, что демонстрирует эффективность экономической модели, созданной благодаря политике, проводимой главой государства.