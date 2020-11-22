Ильхам Алиев: «Планировалась Агдамская операция. Мы бы все равно взяли Агдам»

«Пока еще рано раскрывать все секреты войны. Придет время, и всплывут очень интересные нюансы. Но сегодня могу спокойно сказать, что планировалась Агдамская операция. Мы бы все равно взяли Агдам, но были бы потери, причем большие». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе посещения освобожденного города Агдам.

«Поэтому после освобождения Шуши и более 70 наших сел, был сломан хребет врага. Он сдался, поднял белый флаг, принял мои условия и признал свое поражение», - сказал президент.