Готовится отставка еще одного армянского министра

Министр юстиции Армении Рустам Бадасян скорее всего покинет свой пост. Об этом пишет армянcкая газета "Грапарак".

Согласно информации, в числе кандидатов на пост министра был бывший замначальника полиции Армении Ованес Кочарян, однако он от этого предложения отказался.

"В настоящее время власти выбирают между двумя женщинами – бывшей замминистра юстиции, ныне советником премьера Анной Вардапетян и действующим заместителем министра Кристине Григорян", - отмечает "Грапарак".

Рустам Бадасян был назначен министром юстиции Армении 19 июня 2019 года.