Ильхам Алиев: «Армяне построили в селе Солтанлы такие укрепления, которых не было нигде в мире»

«Если бы он (Пашинян - ред.) послушался меня, сегодня бы не был в таком плачевном состоянии. Могу с полной уверенностью сказать, мы бы все равно освободили оккупированные территории. Но враг думал, что ему кто-то поможет». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе посещения освобожденного города Агдам.

«Он считал, что придут все его покровители и будут вместо него сражаться с нами. Он совершил ошибку, большую ошибку. После освобождения на поле боя Физули, Джебраила, Гадрута, Зангилана, Губадлы, Шуши, Суговушана и большей части Ходжавендского района враг пал на колени и сегодня на коленях. Мы сломали хребет врагу, мы завоевали славную Победу. Мы доказали всему миру, что все их легенды и мифы лишь пустые слова. В армянской армии свыше десяти тысяч дезертиров, и их было бы еще больше. Если бы мы осуществили запланированную в Агдаме операцию, то здесь тысячи армянских солдат либо стали бы дезертирами, либо были бы уничтожены. Мы показали, что азербайджанский народ - воинственный народ. Мы показали, что никогда не смиримся с этой оккупацией.

Пусть откроют и посмотрят мои выступления за последние 17 лет, я, может быть, тысячу раз сказал, что мы не смиримся с этой оккупацией. Они считали, что вечно будут держать под оккупацией наши земли. Те, кто вложил сюда столько средств, строил столько укреплений в Физули, Джебраиле, хотели именно этого. За село Солтанлы Джебраильского района несколько дней шли ожесточенные бои. Они построили там такие укрепления, которых, возможно, не было нигде в мире. Для чего? Они не хотели уходить. Они считали, что будут вечно там сидеть», - сказал глава государства.