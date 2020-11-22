Ильхам Алиев в Агдаме: «Я пришел сюда как победитель»

«Кто такой Пашинян, я не хочу сейчас говорить о нем, все что надо, я уже сказал. Кочарян, Саргсян, это вы преклонили колени перед нами, вы довели это место, все оккупированные земли до такого состояния. Вы разрушили эту мечеть. Во время Второй Карабахской войны они сбежали и спрятались. Не смогли и носа своего показать в зоне боевых действий. Так где же ваш героизм? Я сказал, снимите ваши побрякушки, они ничего не стоят. Ордена героев повесили на себя. Они – лживые герои. Вот я стою здесь перед разрушенной вами мечетью, в разрушенном вами Агдаме. Я пришел сюда со своей армией. Я пришел сюда как победитель. А вы до конца своей жалкой жизни будете жить с клеймом поверженного и труса. Что вы спрятались там, как мыши?! Кочарян, Саргсян, я это вам говорю. Пашинян – никто. Сейчас у него одна проблема – остаться у власти. Поэтому он всю оппозицию арестовывает. Запад же молчит на это, в рот воды набрал. Не видит, что там происходит?! Военные преступники, убийцы Ходжалы, мы вас победили. Азербайджанский солдат, азербайджанский офицер вас уничтожил, и правильно сделал», - подчеркнул глава государства.