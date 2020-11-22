После назначения Вагаршака Арутюняна министром обороны Армении «кадры» экс-министра Давида Тонояна пребывают в ужасе, пишет армянская газета «Грапарак» со ссылкой на источники в Минобороны.

В сообщении отмечается, что ряд начальников, чиновников среднего звена думают о том, чтобы уйти из системы как можно раньше, поскольку уверены в том, что Андраник Кочарян (глава парламентской комиссии по обороне) через своего близкого – Вагаршака Арутюняна начнет сводить счеты с кадрами Давида Тонояна, искать козлов отпущения и представлять обществу новых виновных в поражении.

После войны Андраник Кочарян открыто, а до этого скрыто проводил кампанию против Давида Тонояна, добиваясь его отставки.