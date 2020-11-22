Главного оппозиционера Армении лишают депутатского мандата
Сегодня Совет Национального собрания Армении созовет заседание, чтобы обратиться в Конституционный суд с просьбой лишить лидера «Процветающей Армении» Гагика Царукяна депутатского мандата.
Заседание с такой повесткой дня было созвано 16 ноября, но из-за отсутствия Царукяна вопрос не обсуждался.
«Учитывая настрой правительства, очевидно, что на сегодняшнем заседании Совет НС примет решение о лишении Царукяна мандата, направит его в Конституционный суд. Дело в том, что собрание изначально было запланировано на сегодня в 11 часов утра, но некоторые члены совета сказали, что они были заняты в это время», - пишет «Новости Армения».