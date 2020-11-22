ВОЗ о ситуации с COVİD-19 в Азербайджане

Главная причина роста случаев летальных исходов от COVİD-19 в Азербайджане - неправильное отношение к факту заболевания самих заразившихся коронавирусом, в результате чего они начинают заниматься самолечением. Об этом глава азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджи сказала на онлайн-пресс-конференции, посвященной Всемирной неделе просвещения по правильному использованию противомикробных препаратов.

По словам представителя ВОЗ, за последнее время наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом, в том числе рост числа летальных исходов, и причины здесь разные: «Люди во время войны вместе переживали радость и горе, что отодвинуло на второй план вопрос существования такого опасного заболевания, как коронавирус, и соответственно соблюдение мер защиты от него. Это привело к росту числа заражений.

С другой стороны, люди больше предпочитают заниматься самолечением. Заболевшие неделю - десять дней занимаются самолечением. При появлении признаков болезни люди начинают использовать сильные антибиотики, что обостряет болезнь. Но организм у всех разный, и респираторные заболевания не лечатся по одинаковой схеме. Не следует принимать антибиотики по совету лечившегося ими соседа или коллеги. Лечение должно проводиться под контролем врача».