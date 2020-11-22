Экс-судья КС Армении объявил голодовку и прекратит ее в день отставки Пашиняна
Голодовку с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и возбуждения уголовного дела против него объявил бывший член Конституционного суда Армении Ким Балаян, сообщает Aysor.am.
По словам Балаяна, тюрьма станет самым безопасным местом для Пашиняна. Балаян утверждает, что прекратит голодовку в день отставки армянского премьера.
Издание отмечает, что Ким Балаян - отец уже бывшего замминистра обороны Габриела Балаяна, освобожденного вчера с занимаемой должности.
Другой его сын, Тигран Балаян, - посол Армении в Нидерландах. Третий сын, Давид, работает судьей.