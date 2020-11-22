Армянских депутатов во время войны в Карабахе не пустили в США

В период войны в Карабахе ряд депутатов фракции «Мой шаг» Национального собрания Армении и несколько должностных лиц обращались в посольство США в Армении, чтобы получить визу на въезд, однако получили отказ, пишет газета «Паст».

Изданию не удалось уточнить, с какой конкретно целью обращались депутаты партии Пашиняна в посольство США и сколько из этих заявлений были «в рабочих целях». Примечательно, что посольство США в Армении не удовлетворило просьбу преимущественного большинства обращавшихся, отмечает издание.