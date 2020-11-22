Чавушоглу о диалоге Анкары и Москвы по Карабаху

Отношения между Турцией и Россией основаны на общих интересах и взаимном уважении, их развитие сохраняет позитивный курс, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на слушаниях в парламентской комиссии по бюджету на следующий год.

"Наши отношения с Россией являются важным аспектом нашей внешней политики. Отношения между Турцией и РФ основаны на общих интересах и взаимном уважении, - подчеркнул Чавушоглу. - Несмотря на наличие вопросов, по которым мы не можем договориться с Россией, мы стремимся сохранить живой диалог и прийти к общим знаменателям. Наш диалог продолжает давать ощутимые результаты, как это было в Нагорном Карабахе", передает ТАСС.

Турция "продолжит придерживаться этого стратегического подхода к РФ в предстоящий период", отметил Чавушоглу.