Генерал Бен Ходжес: Международное право на стороне Азербайджана

Мирный Нагорный Карабах как суверенная часть Азербайджана имеет большое значение для достижения стабильности в регионе Южного Кавказа, заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, передает EUObserver.

По мнению Б.Ходжеса, Запад должен поддерживать позицию Баку в исполнении трехстороннего заявления, тем более что международное право на стороне Азербайджана.

По словам военного, азербайджанцы взяли на себя обязательство обеспечивать безопасность армянской общины в регионе и охранять их культурные места и артефакты: "У нас есть основания надеяться. Сегодня более 30 тысяч армян называют Азербайджан родиной".

"Нагорный Карабах признан международным сообществом как составная часть Азербайджана. Единственный наземный коридор между Востоком и Западом пролегает через Азербайджан. На самом деле это ключ для еще большего развития экономического потенциала Черноморского региона, и Запад больше не должен медлить", - подчеркивает американский военный.