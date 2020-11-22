Ильхам Алиев: Во многих странах изучают боевой опыт Азербайджана

Сегодня во многих странах, развитых странах, изучается наш опыт. Сегодня многие эксперты, занимающиеся этим вопросом, отмечают, что Азербайджан вел войну XXI века. Как сообщает АзерТАдж, об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления перед Агдамской мечетью 23 ноября.

«Впервые в XXI веке за короткий срок были завоеваны исторические достижения такого масштаба и с такой эффективностью. Сейчас по пути сюда я увидел как минимум три линии обороны. Но по предоставленной мне военными информации есть пять линий обороны.

Так же и в Физули. Благодаря героизму, профессионализму наших солдат и офицеров мы прорвали линию обороны. Мы оснащены самым современным с технической точки зрения оружием, и Вторая Карабахская война это показала, есть соответствующие видеокадры. Сейчас они изучаются и будут изучаться во многих странах, будут включены в военные книги», - сказал президент Ильхам Алиев.