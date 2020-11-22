Полиция нагрянула с обыском в дом еще одного противника Пашиняна

Полиция в Ереване проводит обыск в доме соучредителя компании "Карьяк Медиа" Миграна Акопяна. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал армянский политолог Грант-Мелик Шахназарян.

«В решении суда также указано, что им нужно искать (доказательства об организации митинга), но полицейские конфискуют законное оружие Миграна Акопяна. Одним словом, как работает Никол, так работает и служащая ему правоохранительная система. Страна продолжает скатываться в пропасть…» - написал он.