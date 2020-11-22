Сотрудникам БГУ вручили образовательные смарт-карты

Впервые в Азербайджане сотрудникам Бакинского государственного университета были вручены образовательные смарт-карты Kapital Bank. Проект реализован по инициативе Министерства образования, Центрального банка и Бакинского государственного университета при поддержке Kapital Bank и Mastercard.

Отмечается, что с помощью образовательных смарт-карт сотрудники высших и средних специальных учебных заведений будут получать зарплату, а также смогут осуществлять платежи как внутри страны, так и за рубежом. Смарт-карты будут использоваться для входа в университет, библиотеку и читальные залы. В будущем планируется дальнейшее расширение возможностей этих смарт-карт, их использование в общественном транспорте, специальных дисконтных кампаниях для учителей и других сферах услуг.

До сих пор образовательные смарт-карты Kapital Bank были предоставлены учащимся Азербайджанского государственного экономического университета, Бакинского инженерного университета, Бакинского государственного университета и Бакинского государственного центра профессионального образования по промышленности и инновациям. В будущем аналогичные карты планируется выдавать студентам и сотрудникам других высших и средних специальных учебных заведений.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 102 филиалах и 18 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в соцсетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.