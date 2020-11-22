Помощь семьям шехидов от PASHA Life

Сегодня «PASHA Life Insurance», ведущая компания страны по страхованию жизни, отмечает свое 10-летие. Компания выделила 100 тысяч манатов на поддержку семей шехидов по случаю своего 10-летия.

Так, в связи с юбилеем «PASHA Life Insurance» перечислила 100 тыс. манатов на улучшение жизненных условий семей шехидов.

Следует отметить, что «PASHA Life» поддерживала наших бойцов, сражавшихся и на переднем фронте, и в тылу с начала Второй Карабахской войны. Компания оборудовала один военный госпиталь стиральными машинами и предоставила на нужды армии несколько электрических генераторов. Кроме того, сотрудники компании внесли различные пожертвования в Фонд помощи Вооруженным силам, а также была оказана помощь семьям вынужденных переселенцев, пострадавших от нападений армян на наши прифронтовые районы и временно проживающие в Барде.

«И основатели нашей компании, и весь наш коллектив считают своим моральным долгом поддерживать семьи наших воинов, которые отдали свою жизнь за целостность и победу нашей Родины», - отметил председатель правления Нияз Исмаилов. Руководство компании заявило, что PASHA Life и впредь будет делать все возможное для обеспечения благополучия семей шехидов и ветеранов войны.

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