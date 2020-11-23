Пашинян не может найти замену своему министру

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассматривает возможность отстранения Рустама Бадасяна от должности министра юстиции страны, однако не может найти кандидата на этот пост. Об этом пишет армянское издание ФактИнфо.

Отмечается, что эту должность предлагали занять нескольким депутатам от фракции “Мой шаг”, однако они отказались. Среди них фигурируют имя бывшего адвоката, депутата от правящей партии Николая Багдасаряна.

В настоящее время Пашинян продолжает вести поиски и среди кадров бывшей власти.