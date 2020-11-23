Самые интересные предложения кампании, которые будут доступны во всех магазинах Kontakt Home с 25 по 27 ноября, можно будет увидеть прямо сейчас на сайте kontakt.az и даже сделать предзаказ.

Мегаскидки до 60% при покупках наличными, а также в рассрочку без первоначального взноса, до 24 месяцев, без процентов! В этот раз Kontakt Home порадует своих клиентов, ожидающих Black Friday, отличными предложениями. К тому же, учитывая закрытие магазинов в выходные, скидки будут действовать ровно 3 дня - с 25 по 27 ноября!

Познакомимся с самыми интересными скидками кампании. Всего три дня:

Скидочную цену можно поделить на несколько месяцев при помощи BirKart, Tamkart, Albalı и других такситных карт.

Кроме скидок на покупку наличными, в этот раз Kontakt Home подготовил особенные условия кредита на Black Friday. Только с 25 по 27 ноября вы сможете приобрести телефоны без первоначального взноса, на 12 месяцев без процентов, все телевизоры и бытовую технику на 12 месяцев без процентов, всю мебель на 24 месяца, без процентов. Советуем сделать список товаров, которые вы хотели бы приобрести в Kontakt Home, уже сейчас, чтобы вы могли воспользоваться мегакампанией прежде, чем закончится сток. Потому что скидочные товары в ограниченном количестве.

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