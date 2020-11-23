Скоропостижно скончался Ага Акперов наш некролог
Накануне, 23 ноября, скоропостижно на 88-м году жизни скончался друг нашей редакции, бывший глава Геранбойского района, один из старейшин общины западных азербайджанцев, отец Национального героя Азербайджана – Ага Акперов.
В полном здравии с внуками копался в грядках во дворе. Схватился за сердце... и через считанные секунды покинул наш бренный мир. А.Акперов вместе со своим сыном, героем первой карабахской войны Расимом Акперовым сыграл большую роль в обороне Геранбойского и освобождении бывшего Шаумяновского района.
Allah rəhmət eləsin!