Турецкий омбудсмен: Армения считает, что сможет избежать наказания за совершенные преступления

Турецкий омбудсмен рассказал, что посетил Азербайджан и побывал в населенных пунктах, подвергшихся атакам ВС Армении: «В ходе нашего визита в Азербайджан мы посетили, в частности, подвергшиеся ракетным обстрелам населенные пункты вне зоны военный действий – Гянджу, Тертер, Геранбой, Агдам и даже окрестности Баку».

Доклад о военных преступлениях ВС Армении против мирного населения Азербайджана будет направлен в соответствующие структуры Турции и мира, комиссиям по правам человека парламентов стран Евросоюза, сообщил омбудсмен Турции Шереф Малкоч. Об этом пишет Anadolu.

Омбудсмен напомнил, что жертвами военных преступлений Армении стали 94 азербайджанских мирных жителя, 414 пострадали.

«Мы все сторонники мира, не хотим войны, однако, согласно международному праву, страны могут воспользоваться правом на самооборону и защищать свою страну на поле боя. Намеренно подвергать обстрелам населенные пункты в 100-150 км от зоны боевых действий - не что иное, как военное преступление. Это противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также Женевским конвенциям», - сказал Малкоч.

Омбудсмен отметил, что в ходе визита в Азербайджан ознакомился с разрушительными последствиями действий ВС Армении: «...Мы увидели разрушенные дома, школы. Повреждены даже святыни и молельные дома. Нанесен вред окружающей среде, были использованы запрещенные оружие и снаряды. Все это отражено в нашем докладе».

Доклад состоит из семи глав: «Нагорно-карабахский конфликт», «Результаты исследований места событий», «Оценка обстрелов с точки зрения прав человека» и др.

«Кроме того, мы составили хронологию атак ВС Армении по населенным пунктам. Мы собрали фотографии жертв армянских обстрелов и исследовали место их гибели», - сказал Малкоч.

Малкоч отметил, что Армения считает, что ей удастся избежать наказания за совершенные военные преступления: «Они забывают, что мир больше не такой как раньше. Азербайджан и Турция тоже не такие как раньше. Они считают, что их все еще будет кто-то защищать. Однако этот доклад станет свидетельством во время международного уголовного расследования военных преступлений Армении».