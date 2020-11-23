Посол Мусави: Азербайджан и Армения по иранскому плану достигли хорошего соглашения

Баку и Тегеран связывают очень тесные и искренние отношения. Как сообщает агентство Mehr, об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави.

Говоря об историческом, культурном и добрососедском партнерстве Ирана и Азербайджана, дипломат отметил, что Иран хочет мира, стабильности, процветания и спокойствия между соседними странами в регионе.

«Азербайджан и Армения, с помощью России и по плану, представленному ранее Ираном, достигли хорошего соглашения, и Иран приветствует этот процесс», - сказал посол о соглашении о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Дипломат заявил, что Иран выступает против любой угрозы оккупации и фрагментации в регионе.

МИД Ирана положительно воспринял подписанное соглашение о прекращении огня, прекращении конфликта в Нагорном Карабахе.