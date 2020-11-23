Уникальные видеокадры: азербайджанские военнослужащие пришли на помощь карабахским армянам

На протяжении нескольких дней в армянских СМИ и социальных сетях публикуется информация о том, что жители села Вазгенашен были вынуждены спешно покинуть село из-за прибывших туда азербайджанских военных.

По утверждениям армянских СМИ, «село Вазгенашен располагается в Мартунинском районе Нагорного Карабаха», и администрация карабахских сепаратистов не уведомила местных жителей о необходимости освободить село. Поэтому к приходу азербайджанских военных жители не успели эвакуироваться.

В действительности же армянские СМИ снова переврали. Данное село, которое армяне упорно называют Вазгенашен, на самом деле является исконно азербайджанским селом Гюлаблы и расположено в Агдамском районе. Согласно достигнутому соглашению, до 20 ноября весь Агдамский район должен был быть возвращен под контроль Азербайджана. Подразделения азербайджанской армии вошли на территорию района 20 ноября.