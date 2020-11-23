Уникальные видеокадры: азербайджанские военнослужащие пришли на помощь карабахским армянам
На протяжении нескольких дней в армянских СМИ и социальных сетях публикуется информация о том, что жители села Вазгенашен были вынуждены спешно покинуть село из-за прибывших туда азербайджанских военных.
По утверждениям армянских СМИ, «село Вазгенашен располагается в Мартунинском районе Нагорного Карабаха», и администрация карабахских сепаратистов не уведомила местных жителей о необходимости освободить село. Поэтому к приходу азербайджанских военных жители не успели эвакуироваться.
В действительности же армянские СМИ снова переврали. Данное село, которое армяне упорно называют Вазгенашен, на самом деле является исконно азербайджанским селом Гюлаблы и расположено в Агдамском районе. Согласно достигнутому соглашению, до 20 ноября весь Агдамский район должен был быть возвращен под контроль Азербайджана. Подразделения азербайджанской армии вошли на территорию района 20 ноября.
В распоряжении редакции haqqin.az оказались уникальные видеокадры, где проживавшие в селе армяне обращаются к азербайджанским военным с просьбой помочь в вывозе их вещей.
Азербайджанский военный, обращаясь к армянам, сообщает, что еще несколько дней назад им было предложено остаться здесь жить и стать равноправными гражданами Азербайджана. При этом пожелавшим остаться в селе армянам гарантировалась полная безопасность и они бы получили все права, которыми обладают другие граждане Азербайджана. Но армяне пожелали уехать из села, и азербайджанские военнослужащие обеспечили им свободный проезд и даже помогли с погрузкой их вещей.
Прибывший на переговоры с азербайджанскими военными армянский старейшина на азербайджанском языке поблагодарил их проявленное гуманное отношение и оказанную помощь.
Далее на видео азербайджанские военные помогают оставшимся армянам с погрузкой мебели в отъезжающий автомобиль.