Армянский генерал не пережил поражения в Карабахе

В Армении в возрасте 67 лет умер бывший заместитель директора спасательной службы МЧС Армении генерал-майор Аствацатур Петросян. Об этом написал в Facebook его сын - Сипан Петросян, сообщают армянские СМИ.

А.Петросян участвовал в первой Карабахской войны, в оккупации Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и прилегающих территорий. В 1993-2000 гг. занимал должность заместителя министра обороны.

«Факта падения Карабаха не выдержало даже сердце генерал-майора Аствацатура Петросяна...», - написал Арарат Хандоян, брат члена террористической группировки «Сасна црер» Араика Хандояна.