Согласно трехстороннему заявлению о прекращении боевых действий в Нагорном Карабах е 25 ноября Кельбаджарский район должен быть передан под контроль Азербайджана. В настоящее время территорию района покидают последние гражданские лица и остатки оккупационной армии. Американский журналист-блогер Патрик Ланкастер в своем репортаже рассказывает, как разведывательный батальон армянской армии покидает свои казармы в Кельбаджаре.

С самого начала военных действий Ланкастер находился в Карабахе и снимал многочисленные репортажи «о страданиях армян». Незадолго до остановки боевых действий он вернулся в США, однако спустя некоторое время за счет пожертвований армян вернулся в Карабах, рассказывая о том, что «армянское население вынуждают покидать свои дома».

В своем последнем репортаже американский блогер показывает, как армянские военные опустошают свои казармы и вывозят все более-менее ценные вещи. Командир разведывательного батальона капитан Варкис Багдасарян сообщает, что им дали время до 25 ноября, чтобы полностью покинуть Кельбаджар.