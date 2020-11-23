Ситуацию в Карабахе обсудили Лавров и Зариф

Главы МИД РФ и Исламской Республики Иран - Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф провели телефонный разговор, обсудив, в частности, ситуацию в Нагорном Карабахе, говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждена текущая обстановка в Нагорном Карабахе с учетом предпринятых российской стороной усилий в целях достижения полного прекращения огня в зоне конфликта, а также необходимости гуманитарного содействия гражданскому населению, пострадавшему в результате боевых действий", - отмечается в сообщении.

Отметим, что на 23-24 ноября планировался визит Мохаммада Джавада Зарифа в Баку и Москву, однако визит был перенесен на более поздний срок.