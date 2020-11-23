Американское издание Foreign Policy News опубликовало статью о Нагорном Карабахе после трехстороннего заявления.

Издание отмечает, что армяне покидают районы, которые должны быть переданы под контроль Азербайджана. При этом они сжигают свои дома и убивают скот.

В статье говорится, что обеспечить мир в регионе должны российские и турецкие миротворцы, но далеко не все армяне готовы к миру.

Foreign Policy News рассказывает о двух армянах - Артаке и Арарате, которые были механиками в Карабахе. Они ненавидят премьер-министра Армении Никола Пашиняна и считают его виновным в поражении.

«Он должен уйти в отставку, или же убить себя. Пусть сделает харакири», - приводит издание слова Артака.